शराब पार्टी से लापता हुआ युवक, दो दिन बाद दूसरे जिले की नहर में मिली लाश

गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने सोमवार को ही प्रेम प्रकाश लोनिया और शानित केवट को पूछताछ के लिए उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि 'विष्णु जिंदा है, हम उसे लेकर आएंगे', लेकिन पुलिस ने रात में उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अगले ही दिन उसकी लाश नहर में मिलना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।