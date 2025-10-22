शराब पार्टी से लापता हुआ युवक, दो दिन बाद दूसरे जिले की नहर में मिली लाश

नहर में मिली दो दिन से लापता युवक की लाश (Photo Source- Patrika)
MP News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके के टीकर गांव स्थित बाणसागर नहर में मंगलवार दोपहर एक युवक की लाश तैरती हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विष्णु केवट पिता गंगा केवट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत मझिगवां जिला सीधी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि, युवक बीते 19 अक्टूबर को एक शराब पार्टी में गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा।
जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर की शाम विष्णु केवट शरदा गांव में अपने परिचित प्रेम प्रकाश लोनिया और शानित केवट के साथ शराब पीने गया था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पूछताछ में प्रेम प्रकाश और शानित ने बताया कि वे लोग साथ में शराब पी रहे थे, इसके बाद विष्णु घर चला गया था।
परिजन को शक हुआ कि, विष्णु केवट की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना के पिपराव पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर, मंगलवार को ग्रामीणों ने बाणसागर नहर में एक शव तैरता देखा, जिसकी पहचान विष्णु केवट के रूप में की गई।
चौकी प्रभारी पिपराव शेषमणि मिश्रा का कहना है कि, मृतक दो दिन से लापता था। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गोविंदगढ़ अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बहन का आरोप
मृतक की बहन साधना केवट ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसने बताया कि, दो साल पहले विष्णु का आरोपियों से विवाद हुआ था, उसी रंजिश में उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया। बहन ने कहा कि, दो दिन पहले सभी साथ में शराब पी रहे थे, फिर भाई को मारकर फेंक दिया गया।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने सोमवार को ही प्रेम प्रकाश लोनिया और शानित केवट को पूछताछ के लिए उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि 'विष्णु जिंदा है, हम उसे लेकर आएंगे', लेकिन पुलिस ने रात में उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अगले ही दिन उसकी लाश नहर में मिलना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
