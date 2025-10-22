Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

शराब पार्टी से लापता हुआ युवक, दो दिन बाद दूसरे जिले की नहर में मिली लाश

MP News : टीकर गांव स्थित बाणसागर नहर में मंगलवार दोपहर एक युवक की लाश तैरती हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

2 min read

सीधी

image

Faiz Mubarak

Oct 22, 2025

MP News

नहर में मिली दो दिन से लापता युवक की लाश (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके के टीकर गांव स्थित बाणसागर नहर में मंगलवार दोपहर एक युवक की लाश तैरती हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विष्णु केवट पिता गंगा केवट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत मझिगवां जिला सीधी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि, युवक बीते 19 अक्टूबर को एक शराब पार्टी में गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा।

जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर की शाम विष्णु केवट शरदा गांव में अपने परिचित प्रेम प्रकाश लोनिया और शानित केवट के साथ शराब पीने गया था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पूछताछ में प्रेम प्रकाश और शानित ने बताया कि वे लोग साथ में शराब पी रहे थे, इसके बाद विष्णु घर चला गया था।

गुमशुदगी का मामला दर्ज

परिजन को शक हुआ कि, विष्णु केवट की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना के पिपराव पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर, मंगलवार को ग्रामीणों ने बाणसागर नहर में एक शव तैरता देखा, जिसकी पहचान विष्णु केवट के रूप में की गई।

पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई

चौकी प्रभारी पिपराव शेषमणि मिश्रा का कहना है कि, मृतक दो दिन से लापता था। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गोविंदगढ़ अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बहन का आरोप

मृतक की बहन साधना केवट ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसने बताया कि, दो साल पहले विष्णु का आरोपियों से विवाद हुआ था, उसी रंजिश में उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया। बहन ने कहा कि, दो दिन पहले सभी साथ में शराब पी रहे थे, फिर भाई को मारकर फेंक दिया गया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने सोमवार को ही प्रेम प्रकाश लोनिया और शानित केवट को पूछताछ के लिए उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि 'विष्णु जिंदा है, हम उसे लेकर आएंगे', लेकिन पुलिस ने रात में उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अगले ही दिन उसकी लाश नहर में मिलना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / शराब पार्टी से लापता हुआ युवक, दो दिन बाद दूसरे जिले की नहर में मिली लाश

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, ‘दर्शक’ बनकर देखते रहे पुलिस वाले

sidhi
सीधी

रीवा-सीधी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा आयल टैंकर, कई कि.मी लंबा जाम लगा, चालक गंभीर

Rewa-Sidhi Road Accident
सीधी

जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, वीडियो वायरल

Sidhi News
सीधी

जंगल में अचानक सामने आया बाघ तो बाइक छोड़कर भागा फॉरेस्ट गार्ड, देखें वीडियो

sidhi
सीधी

एमपी में एक साल से ‘भूत’ बनकर घूम रही महिला…

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.