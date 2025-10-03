Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

ओडिशा से कंटेनर में शेखावाटी लाया जा रहा 5 करोड़ का 1014 किलो गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

- कंटेनर में गुप्त कैबिन बना उसमें 1014 किलो गांजा छिपाया - झुंझुनूं एसपी ने डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में गांजा की तस्करी की जांच के लिए एसआइटी गठित की

2 min read

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Oct 03, 2025

सीकर. राजस्थान में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) व झुंझुनूं पुलिस ने सीकर-झुंझुनूं सीमा पर एक कंटेनर ट्रक से करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का 1014 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गांजे की यह भारी-भरकम खेप ओडिशा से शेखावाटी के बड़े तस्करों राजू पचलंगी और गोकुल के लिए लाई जा रही थी। पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड गोकुल उर्फ सुलतान मिर्जा बताया जा रहा है, जो अभी फरार है।

रात करीब दो बजे कंटेनर को पकड़ा -

झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार रात को एजीटीएफ टीम व पुलिस ने स्टेट हाईवे 37बी पर झुंझुनूं-सीकर बॉर्डर के पास नाकाबंदी की। सीकर की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक कंटेनर को भगा ले गया। पुलिस पीछा करती रही और रात करीब दो बजे ताल बस स्टैंड से आगे मंडावरा की तरफ कंटेनर को रोक लिया। तलाशी लेने पर कंटेनर के भीतर गुप्त तहखाने में बनाई गई लेयरिंग में रखे 34 कट्टों से पार्सलनुमा पैकेट बरामद हुए। जिनमें गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने गांजा ला रहे आरोपी सुभाष गुर्जर पुत्र सांवरमल गुर्जर निवासी गोविंदपुरा, जाजोद व प्रमोद गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी निमावास दांतारामगढ़ को गिरफ्तार किया। सुभाष के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जबकि प्रमोद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला।

तीन दिन तक एमपी बॉर्डर से पीछा कर पकड़ा -

मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एजीटीएफ तीन दिन तक एमपी बॉर्डर पर निगरानी रख रही थी। एमपी बॉर्डर से ट्रक का पीछा किया गया। एजीटीएफ की टीम ने तकनीकी संसाधनों और आसूचना के दम पर ट्रक की हर मूवमेंट ट्रैक की। पूरी कार्रवाई एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन और इंस्पेक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल सन्दीप गांधी, कमल सिंह और शशिकांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं कार्रवाई में नवलगढ़ वृताधिकारी राजवीर सिंह, उदयपुरवाटी थानाधिकारी कस्तूर वर्मा, गोठड़ा थानाधिकारी हेमराज, हैडकांस्टेबल विक्रम सिंह शामिल थे।

जांच के लिए एसआइटी गठित-

झुंझुनूं एसपी ने भारी मात्रा में अवैध गांजा की तस्करी की जांच के लिए एसआइटी गठित की है। एसआइटी की टीम सीओ सीटी वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में गांजा तस्करी के नेटवर्क की जांच करेगी। आरोपियों से भी पूछताछ जारी है कि शेखावाटी समेत किन-किन स्थानों पर किन-किन तस्करों के यहां पर गांजा सप्लाई किया जाना था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 11:44 pm

Published on:

03 Oct 2025 11:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / ओडिशा से कंटेनर में शेखावाटी लाया जा रहा 5 करोड़ का 1014 किलो गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार

सीकर

Sikar News: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रानोली थाने का हेड कांस्टेबल 15 हजार की घूस लेते ट्रैप

सीकर

राजस्थान में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा: एक ही स्कूल में 5 वाइस प्रिंसिपल, जहां कार्यरत वहीं पर पदभार ग्रहण करने के दिए आदेश

Rajasthan Education Department
सीकर

राजस्थान में क्यों नहीं हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती? जानें कहां फंसा है पेंच, 15 लाख बेरोजगार टकटकी लगाए बैठे

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment
सीकर

सरकारी ढिलाई में उलझी कफ सीरप की जांच

Cough-Syrup-Death-Case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.