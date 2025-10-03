ओडिशा से कंटेनर में शेखावाटी लाया जा रहा 5 करोड़ का 1014 किलो गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

सीकर. राजस्थान में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) व झुंझुनूं पुलिस ने सीकर-झुंझुनूं सीमा पर एक कंटेनर ट्रक से करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का 1014 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गांजे की यह भारी-भरकम खेप ओडिशा से शेखावाटी के बड़े तस्करों राजू पचलंगी और गोकुल के लिए लाई जा रही थी। पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड गोकुल उर्फ सुलतान मिर्जा बताया जा रहा है, जो अभी फरार है।
झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार रात को एजीटीएफ टीम व पुलिस ने स्टेट हाईवे 37बी पर झुंझुनूं-सीकर बॉर्डर के पास नाकाबंदी की। सीकर की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक कंटेनर को भगा ले गया। पुलिस पीछा करती रही और रात करीब दो बजे ताल बस स्टैंड से आगे मंडावरा की तरफ कंटेनर को रोक लिया। तलाशी लेने पर कंटेनर के भीतर गुप्त तहखाने में बनाई गई लेयरिंग में रखे 34 कट्टों से पार्सलनुमा पैकेट बरामद हुए। जिनमें गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने गांजा ला रहे आरोपी सुभाष गुर्जर पुत्र सांवरमल गुर्जर निवासी गोविंदपुरा, जाजोद व प्रमोद गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी निमावास दांतारामगढ़ को गिरफ्तार किया। सुभाष के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जबकि प्रमोद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला।
मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एजीटीएफ तीन दिन तक एमपी बॉर्डर पर निगरानी रख रही थी। एमपी बॉर्डर से ट्रक का पीछा किया गया। एजीटीएफ की टीम ने तकनीकी संसाधनों और आसूचना के दम पर ट्रक की हर मूवमेंट ट्रैक की। पूरी कार्रवाई एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन और इंस्पेक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल सन्दीप गांधी, कमल सिंह और शशिकांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं कार्रवाई में नवलगढ़ वृताधिकारी राजवीर सिंह, उदयपुरवाटी थानाधिकारी कस्तूर वर्मा, गोठड़ा थानाधिकारी हेमराज, हैडकांस्टेबल विक्रम सिंह शामिल थे।
झुंझुनूं एसपी ने भारी मात्रा में अवैध गांजा की तस्करी की जांच के लिए एसआइटी गठित की है। एसआइटी की टीम सीओ सीटी वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में गांजा तस्करी के नेटवर्क की जांच करेगी। आरोपियों से भी पूछताछ जारी है कि शेखावाटी समेत किन-किन स्थानों पर किन-किन तस्करों के यहां पर गांजा सप्लाई किया जाना था।
