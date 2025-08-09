Sikar: 170 फीट कुएं में सांप के पास बैठी 14 साल की बहन को मौत के मुंह से बचा लाया 17 साल का भाई, बोला ‘साथ जीएंगे या मरेंगे’

170 फीट सूखे कुएं में धमाके की आवाज सुन मां व ताई आकर शोर मचाने लगी। नजदीकी लोगों ने भी तुरंत पहुंच पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। करीब डेढ़ घंटे में उसे निकालने का पूरा साजो सामान तैयार कर लिया गया। पर बातचीत में पायल ने जब पास ही फन फैलाकर बैठे सांप के बारे में बताया तो कोई भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वहां खड़े 16 वर्षीय भाई अमित ने बहन को बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने का हौसला दिखाया। लोरिंग मशीन से बंधी छोटी चारपाई के जरिये वह कुएं में उतर गया और बहन को पीठ पर बांधकर काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बहन की रक्षा के लिए भाई का ये जज्बा मिसाल बन गया।