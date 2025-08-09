Sikar: 170 फीट कुएं में सांप के पास बैठी 14 साल की बहन को मौत के मुंह से बचा लाया 17 साल का भाई, बोला ‘साथ जीएंगे या मरेंगे’

Brother-Sister Bond Story: 25 दिसंबर 2023 को शाम का वक्त था। श्रीमाधोपुर के हांसपुर के खनीपुरा में 14 वर्षीय पायल मिठारवाल मां के साथ खेत में गई थी। मां काम में जुटी थी तो उसी समय खेत में बने कुएं के अंदर एक सांप गिरते दिखा। उसे देखने के लिए जब वह कुएं में झुकी तो संतुलन खोकर उसी में गिर पड़ी।
170 फीट सूखे कुएं में धमाके की आवाज सुन मां व ताई आकर शोर मचाने लगी। नजदीकी लोगों ने भी तुरंत पहुंच पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। करीब डेढ़ घंटे में उसे निकालने का पूरा साजो सामान तैयार कर लिया गया। पर बातचीत में पायल ने जब पास ही फन फैलाकर बैठे सांप के बारे में बताया तो कोई भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वहां खड़े 16 वर्षीय भाई अमित ने बहन को बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने का हौसला दिखाया। लोरिंग मशीन से बंधी छोटी चारपाई के जरिये वह कुएं में उतर गया और बहन को पीठ पर बांधकर काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बहन की रक्षा के लिए भाई का ये जज्बा मिसाल बन गया।
अमित ने बताया कि उस समय कुएं में उतरने के नाम पर सब पीछे हट गए थे। उधर, बहन पायल की अंदर से बचाने की गुहार उसकी छाती जला रही थी। मां व पिता भी चिंता में सुलग रहे थे। ये देख उससे रहा नहीं गया। आखिर में ये सोच कि या तो बहन को बचा लाउंगा या दोनों भाई— बहन साथ ही मरेंगे, उसने कुएं में उतरने का फैसला और बहन को बचा लाया।
भाई के इस समर्पण से दोनों के बीच स्नेह की डोर और मजबूत हो गई है। पिता महेंद्र मिठारवाल ने बताया कि दोनों बीएससी सैकंड ईयर में है। दोनों घर में साथ ही रहते और पढ़ते हैं। एक दूसरे का याल रखते हैं। नाराज होने पर अमित मनुहार कर उसे मना लेता है। पायल भी बड़े भाई की इच्छाओं का समान रखती है। अमित ने बताया कि हर खट्टी-मीठी बात साझा करने के साथ दोनों खूब हंसी मजाक व मौज-मस्ती करते हैं।