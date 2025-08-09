9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Sikar: 170 फीट कुएं में सांप के पास बैठी 14 साल की बहन को मौत के मुंह से बचा लाया 17 साल का भाई, बोला ‘साथ जीएंगे या मरेंगे’

Rakshabandhan Special Story: लोरिंग मशीन से बंधी छोटी चारपाई के जरिये वह कुएं में उतर गया और बहन को पीठ पर बांधकर काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बहन की रक्षा के लिए भाई का ये जज्बा मिसाल बन गया।

सीकर

सचिन माथुर

Aug 09, 2025

भाई-बहन की फोटो: पत्रिका

Brother-Sister Bond Story: 25 दिसंबर 2023 को शाम का वक्त था। श्रीमाधोपुर के हांसपुर के खनीपुरा में 14 वर्षीय पायल मिठारवाल मां के साथ खेत में गई थी। मां काम में जुटी थी तो उसी समय खेत में बने कुएं के अंदर एक सांप गिरते दिखा। उसे देखने के लिए जब वह कुएं में झुकी तो संतुलन खोकर उसी में गिर पड़ी।

170 फीट सूखे कुएं में धमाके की आवाज सुन मां व ताई आकर शोर मचाने लगी। नजदीकी लोगों ने भी तुरंत पहुंच पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। करीब डेढ़ घंटे में उसे निकालने का पूरा साजो सामान तैयार कर लिया गया। पर बातचीत में पायल ने जब पास ही फन फैलाकर बैठे सांप के बारे में बताया तो कोई भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वहां खड़े 16 वर्षीय भाई अमित ने बहन को बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने का हौसला दिखाया। लोरिंग मशीन से बंधी छोटी चारपाई के जरिये वह कुएं में उतर गया और बहन को पीठ पर बांधकर काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बहन की रक्षा के लिए भाई का ये जज्बा मिसाल बन गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया इकलौते भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, जिसने भी देखा कर रहा वाह-वाही
सीकर
image

साथ जीएंगे या साथ मरेंगे की सोच से उतरा: अमित

अमित ने बताया कि उस समय कुएं में उतरने के नाम पर सब पीछे हट गए थे। उधर, बहन पायल की अंदर से बचाने की गुहार उसकी छाती जला रही थी। मां व पिता भी चिंता में सुलग रहे थे। ये देख उससे रहा नहीं गया। आखिर में ये सोच कि या तो बहन को बचा लाउंगा या दोनों भाई— बहन साथ ही मरेंगे, उसने कुएं में उतरने का फैसला और बहन को बचा लाया।

अब भी साथ रहते- पढ़ते हैं, साझा करते हैं हर बात

भाई के इस समर्पण से दोनों के बीच स्नेह की डोर और मजबूत हो गई है। पिता महेंद्र मिठारवाल ने बताया कि दोनों बीएससी सैकंड ईयर में है। दोनों घर में साथ ही रहते और पढ़ते हैं। एक दूसरे का याल रखते हैं। नाराज होने पर अमित मनुहार कर उसे मना लेता है। पायल भी बड़े भाई की इच्छाओं का समान रखती है। अमित ने बताया कि हर खट्टी-मीठी बात साझा करने के साथ दोनों खूब हंसी मजाक व मौज-मस्ती करते हैं।

ये भी पढ़ें

राखी से पहले घर नहीं लौट पाई 2 सगी बहनें, भीषण हादसे ने छीन ली 5 लोगों की जिंदगी, घरों में मची चीख-पुकार
दौसा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: 170 फीट कुएं में सांप के पास बैठी 14 साल की बहन को मौत के मुंह से बचा लाया 17 साल का भाई, बोला ‘साथ जीएंगे या मरेंगे’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.