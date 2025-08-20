आज राजस्थान का ये शहर रहेगा बंद, भारी पुलिस जाब्ता होगा तैनात, जानें स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या नहीं?

मास्टर प्लान के विरोध में बुधवार को बंद के दौरान दोपहर दो बजे जाट बाजार में सभा होगी। सभा में मास्टर प्लान से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशन होने के साथ ही विभिन्न संगठनों ने मास्टर प्लान का विरोध शुरू कर दिया था। शिक्षानगरी के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर लगभग साढ़े चार हजार आपत्ति दर्ज हुई थी।