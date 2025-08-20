आज राजस्थान का ये शहर रहेगा बंद, भारी पुलिस जाब्ता होगा तैनात, जानें स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या नहीं?

Sikar Bandh: सीकर के मास्टर प्लान के विरोध में संघर्ष समिति ने बुधवार को सीकर बंद का ऐलान किया है। बंद को 20 से अधिक संगठनों का समर्थन मिला है। संघर्ष समिति सदस्यों ने व्यापारियों ने शहरहित में शांतिपूर्वक बंद करने की अपील की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बंद को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। बंद को देखते हुए पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों पर जाब्ता लगाया जाएगा।
बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेगी। वहीं स्कूल और कॉलेज भी बुधवार को खुले रहेंगे। बंद को अभिभाषक संघ, ऑटोरिक्शा यूनियन सीटू कैमेस्टि संघ, व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। इधर जिला सीकर व्यापार महासंघ महासचिव प्रदीप पारीक, अध्यक्ष महावीर चौधरी की अगुवाई में व्यापारियों ने बंद को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया।
मास्टर प्लान के विरोध में बुधवार को बंद के दौरान दोपहर दो बजे जाट बाजार में सभा होगी। सभा में मास्टर प्लान से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशन होने के साथ ही विभिन्न संगठनों ने मास्टर प्लान का विरोध शुरू कर दिया था। शिक्षानगरी के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर लगभग साढ़े चार हजार आपत्ति दर्ज हुई थी।
स्वैच्छिक सीकर बंद के दौरान बुधवार को प्रतिष्ठान खोलने वाले व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए मंगलवार को सीकर व्यापार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस दौरान अध्यक्ष दयालसिंह शेखावत, राधेश्याम पारीक, मुख्य संरक्षक मदनप्रकाश मावलिया, चौधरी, नारायण सिंह सबलपुरा, गणेश सोनी, काशीप्रसाद माऊका आदि ने व्यापारियों से संवाद किया।