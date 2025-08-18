Good News: भूखण्डों से हुई करोड़ों की आय, राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 300 से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात

इस कवायद के बीच नगर परिषद तोदी नगर के चार भूखण्ड व माधो ग्राउण्ड के कुछ भूखण्डों पर मालिकाना हक लेने में सफल हो गया है। इनमें से माधो ग्राउण्ड के भूखण्डों से शहरी सरकार को लगभग 40 करोड़ की राशि मिली है। इससे शहर के सभी जोन में विकास कार्य होंगे। वहीं अम्बेडकर पार्क के पास के साढ़े तीन हजार वर्ग गज के भूखण्ड के मामले में नगर परिषद को स्थानीय अदालत से राहत मिल गई। लेकिन मामला फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं सालासर रोड इलाके की लगभग 0.46 हैक्टेयर जमीन पर कब्जा मिल गया है।