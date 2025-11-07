Rajasthan Accident: 3 भाइयों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, सगी बहनों का एक साथ उजड़ा सुहाग, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रास्ते में कांवट बाइपास पर एक निजी कॉलेज के पास तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे आ रही बाइक ट्रॉली से भिड़ गई। हादसे में तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तीनों भाइयों को गंभीर हालत में थोई चिकित्सालय ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल रेफर किया गया जहां चिकित्सकों ने सगे भाई दिनेश व दीपक को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर घायल हिमांशु को जयपुर रेफर किया गया लेकिन वहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।