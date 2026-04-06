RPSC SI Exam 2026: ‘प्लीज एंट्री दे दो…’, 3 साल की मेहनत पर फिरा पानी, कुछ मिनट लेट हुई 4 अभ्यर्थी, हाथ जोड़कर करने लगीं मिन्नतें

परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों ने केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने नोजपिन, हाथों की चूड़ियां और चुन्नी उतारी। हालांकि आरपीएससी की गाइडलाइन में यह पहले से निर्देश दिए हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सी महिला अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहर परिवार के सदस्यों से नाक का कांटा व बाली, कान के टॉप्स आदि उतरवाए। कुछ अभ्यर्थी जूते पहनकर आए, ऐसे में उनके शूज मुख्य प्रवेश द्वार पर ही उतारवा दिए गए।