Motivational: 12वीं में 91% अंक और आंखों में आंसू… रुला देगी मौत को मात देने वाले सीकर के सचिन की ये कहानी

दवाएं बंद होने पर परिजन भी उम्मीद छोड़कर निराश हो गए थे। पर इसे कुदरत का करिश्मा कहें या सचिन की कुछ कर गुजरने की कशिश व कुव्वत कि बिना दवाओं के ही न केवल उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़कर उसने इस साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आर्ट्स संकाय में 91.40 फीसदी अंकों के साथ कामयाबी का नया किला भी फतह कर दिया।