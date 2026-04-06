Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत, 2 वाहनों में लगी भीषण आग; हाईवे पर लगा जाम

बाइक सवार दोनों युवक सीकर की ओर से आ रहे थे और अपने गांव जा रहे थे। वहीं, एसयूवी उदयपुरवाटी से सीकर की तरफ जा रही थी। तभी पिपराली के पास भीषण हादसा हो गया। एसयूवी से टकराने के बाद बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में आसपास के लोग भी दहशत में आ गए।