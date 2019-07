शादी के 6 माह बाद पति का ऐसा फर्जीवाड़ा देखकर तलाक लेने कोर्ट पहुंची पत्नी

सीकर।

66 lakh Fraud Accused Parul Sharma Fake Married : मेडिकल कॉलेज में नौकरी और टेंडर दिलवाने के नाम पर 66 लाख की ठगी ( 66 Lakhs Fraud On the Name of Job in medical college ) करने वाला आरोपी पारूल शर्मा ( Accused Parual Sharma ) को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे हुए है। आरोपी ने शादी भी फर्जी डॉक्टर ( Fake Married On the Name of Doctor ) बनकर की थी। पत्नी ने फर्जी शादी करने और तलाक लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा कर रखा है। पड़ताल में सामने आया है कि उसने शादी का विज्ञापन दिया था।

शादी से पहले पत्नी के घरवालों ने पढ़ाई के बारे में पूछा था तो आरोपी ने एसएमएस से एमबीबीएस करना बताया और मेडिकल टेंडर लेने की बात बताई थी। जिसके बाद जून 2014 में दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वाले दहेज में गाड़ी की मांग करने लगे। दहेज के लिए मारपीट भी करते। 6 महीने बाद घर पर पारूल नाम का रजिस्टे्रशन सर्टिफिकेट मिला। पत्नी ने जब चैक किया तो उसके पैरों तले जमीं खिसक गई। सर्टिफिकेट किसी महिला डॉक्टर के नाम का था।

मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर 66 लाख की ठगी, SOG ने डॉक्टर को पकड़ा

crime in Sikar : पत्नी ने सर्टिफिकेट की सच्चाई जनाने के लिए एसएमएस से पास हुए डॉक्टरों की सूची देखी, लेकिन उसमें भी नाम नहीं था। बाद में उसने पति ने पूछताछ की तो वह मारपीट करने लगा। बाद में घर से निकाल दिया। मारपीट के दौरान पत्नी का कान का पर्दा फट गया। उसके कान के 10 टांके आए थे। तंग आकर उसने फिर महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। गौरतलब है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी और टेंडर दिलवाने के नाम पर करीब 66 लाख रुपए की ठगी के आरोप में पारूल शर्मा को सीकर में रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया था।

