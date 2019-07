मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर 66 लाख की ठगी, SOG ने डॉक्टर को पकड़ा

66 Lakhs Fraud On the Name of Job in Medical College : स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी और टेंडर दिलवाने के नाम पर करीब 66 लाख रुपए की ठगी के मामले में सीकर से आरोपी डाक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।