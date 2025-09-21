रूस पढ़ने गए राजस्थान के युवक को जंग में उतारा, वीडियो भेजकर वापसी की गुहार लगाई

धोद/सीकर। दीपपुरा राजाजी गांव का संदीप सुंडा होनहार व हौसलामंद था। तरक्की के सुनहरे सपने लेकर उसने सात महीने पहले रूस की राह पकड़ी थी। पिछले साल ही ब्याहकर घर लाई अपनी पत्नी से सिर्फ एक साल की मोहलत मांग वह भाषा की पढ़ाई के लिए हंसी-खुशी घर से विदा हुआ था। पर हालातों ने उसके हाथ में किताबों की जगह अब हथियार थमा दिए। युक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में उसे जबरन झोंककर उसके सारे अरमानों को आंसुओं में बहाया जा रहा है। रुस-युक्रेन की गोलाबारी के बीच उसने सेना की वर्दी में परिवार को एक भावुक वीडियो भेजा है। जिसमें वह एक साथी के साथ वतन वापसी की गुहार करते दिख रहा है।