अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई, नकदी व भारी मात्रा में शराब जब्त

सीकर. कोतवाली थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध शराब व अवैध गांजा बेचने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस की ओर से जिलेभर में लगातार अवैध शराब बिक्री व परिवहन करने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीएसटी टीम के अधिकारियों ने कोतवाली थाना पुलिस को अवैध शराब व गांजा बेचने वाले आरोपियों की पहचान व जगह बताई थी। अवैध शराब बेचने वाली दुकान का आरोप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 112 बीयर बोतल, कैन और 140 पव्वे देशी और अंग्रेजी शराब के बरामद किए हैं। पिछले दिनों जिला स्पेशल टीम ने करीब एक करोड़ रुपए की अवैध शराब से भरा सीमेंट का कंटेनर पकड़ा था। वहीं अजीतगढ़ में भी एक अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया था।
थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में लगातार अवैध शराब व अवैध मादक पदाथों की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो अवैध शराब बेचने वाला ब्रांच का मालिक फरार हो गया लेकिन पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। पुलिस ने 112 बीयर बोतल, बीयर के कैन और करीब 140 पव्वे देशी और अंग्रेजी शराब मौके से जब्त की है। मौके से चार हजार रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस न इसकी सूचना अधिकारियों व आबकारी विभाग को भी दी है। अवैध शराब को शीलबंद कर उसके नमूने लिए गए हैं। नमूनों की जांच करवाई जाकर शेष शराब को सील किया गया है। पुलिस आरोपी शराब बेचने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है।
जिला विशेष शाखा के नेहरू पार्क एरिया में पार्क के पास गांजा बेचने की सूचना मिली। कोतवाली थाना पुलिस ने की। नेहरू पार्क के पास एनडीपीएस एक्ट के मामले में अजय सांसी (26) पुत्र राजकुमार निवासी कालबेलिया बस्ती को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 306 ग्राम गांजा मिला है। आरोपी गांजे की पुड़िया बनाकर लोगों को बेचता था। गांजे की एक पुड़िया 100 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक में बचे रहा था। आरोपी से गांजा बेचकर वसूले गए 2800 रुपए भी जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह गांजा कहां से मंगवाता था और किन-किन लोगों को बेचता था।
पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले आरोपी अजय की गांजा व अन्य मादक पदार्थ बेचकर की गई कमाई से अर्जित संपत्ति की भी जांच कर रही है। आरोपी की सारी संपत्ति का निकॉर्ड तैयार कर उसके खिलफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि अवैध नशे का कारोबार करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होने से अन्य मादक पदार्थ बेचने वाले युवक इस अवैध कार्य में लिप्त नहीं हो सकें।