अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई, नकदी व भारी मात्रा में शराब जब्त

थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में लगातार अवैध शराब व अवैध मादक पदाथों की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो अवैध शराब बेचने वाला ब्रांच का मालिक फरार हो गया लेकिन पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। पुलिस ने 112 बीयर बोतल, बीयर के कैन और करीब 140 पव्वे देशी और अंग्रेजी शराब मौके से जब्त की है। मौके से चार हजार रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस न इसकी सूचना अधिकारियों व आबकारी विभाग को भी दी है। अवैध शराब को शीलबंद कर उसके नमूने लिए गए हैं। नमूनों की जांच करवाई जाकर शेष शराब को सील किया गया है। पुलिस आरोपी शराब बेचने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है।