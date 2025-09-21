मां ने स्कूल जाने के लिए डांटा तो 11 साल का बच्चा ट्रेन में बैठ 800 किमी दूर सीकर पहुंच गया, परिवार से मिलाया

सीकर. गुजरात के अहमदाबाद (नरौड़ा) में रहने वाले एक 11 वर्षीय बालक को मां ने स्कूल जाने व पढ़ाई के लिए डांट दिया तो बच्चा नाराज होकर डूंगरपुर स्थित अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ता भटक जाने के कारण वह 800 किलोमीटर दूर सीकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेल्वे पुलिस व स्टेशन के स्टाफ ने देर रात इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दी। बच्चे को ले जाकर उससे पूरी पूछताछ की गई। इंटनरेट से बच्चे के स्कूल का पता व फाेन नंबर लेकर परिवार से संपर्क कर बच्चे को उसकी मां व परिवार से पांच दिन बाद मिलवाया। बाल कल्याण समिति के समक्ष मिलने पर मां- बेटे एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा ने कहा कि छोटे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार और समझाइश कर समझाना चाहिए।