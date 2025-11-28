Sikar: पहली पोस्टिंग पर लापता जवान को किया मृत घोषित, 4 माह से आने का इंतजार कर रहे थे परिजन

उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद पहाड़ खिसकने के कारण गांव और आर्मी कैंप इसकी चपेट में आ गया था। आपदा के बाद से मांडोली निवासी 19 वर्षीय अग्निवीर जवान हरित जाट पुत्र प्रहलाद से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा था।