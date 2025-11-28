Sikar: पहली पोस्टिंग पर लापता जवान को किया मृत घोषित, 4 माह से आने का इंतजार कर रहे थे परिजन

अग्निवीर जवान हरित की फाइल फोटो: पत्रिका
Agniveer Harit Jat Declared Dead: उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा में लापता हुए धोद में मांडोली के अग्निवीर जवान हरित पुत्र प्रहलाद सिंह को आखिरकार सेना ने मृत घोषित कर दिया।
हालांकि जवान का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। 4 महीने से बेटे के लौट आने की आस लगाए परिवार की उम्मीदें टूट गई।
जवान के पिता विदेश में नौकरी करते थे लेकिन घटना के बाद से वापस विदेश नहीं गए। प्रशासन से मिली मौत की जानकारी के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद पहाड़ खिसकने के कारण गांव और आर्मी कैंप इसकी चपेट में आ गया था। आपदा के बाद से मांडोली निवासी 19 वर्षीय अग्निवीर जवान हरित जाट पुत्र प्रहलाद से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा था।
गौरतलब है कि हरित जाट नवंबर 2024 में राजपूत राइफल्स बटालियन 14 में भर्ती हुए थे और 18 जून 2025 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग