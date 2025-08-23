पढ़ाई के साथ हुनर जरूर सीखें, सोशल मीडिया, टीवी से बनाएं दूरी

सीकर. मोबाइल, लेपटॉप, टेलीविजन देखकर समय खराब करने से बेहतर है कि युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ-साथ हस्तशिल्प कला, हाथ का हुनर या तकनीकी कोर्स या डिप्लोमा करें। जिससे के युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर स्वावलंबी बन सके और दूसरें युवाओं को भी रोजगार दे सकें। केंद्र व राज्य सरकारें भी हस्तशिल्पियों को अच्छी सुविधाएं व उनके उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवा रही है और आय भी अच्छी हो रही है। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी गुड़िया के बनाने वाले पद्श्री रमेश परमार व उनकी धर्मपत्नी शांति परमार ने राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत के दौरान यह बातें बताई। वे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में चल रही हस्तशिल्प कार्यशाला में विद्यार्थियों व ग्रामीणों को आदिवासी गुड़िया निर्माण (झाबुआ गुड़िया) की कला सिखा रहे हैं।