बेटे का इलाज कराने एंबुलेंस से जा रहे थे, भीषण हादसे में पिता सहित बेटे की दर्दनाक मौत

सीकर।

Father Son Died in Road Accident : सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एंबुलेंस से अपने बेटे के इलाज के लिए जयपुर जा रहे पिता और उसके बेटे की सडक़ हादसे में मौत हो गई। वहीं बड़ा बेटा घायल हो गया। जिसे जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाइवे पर अलखपुरा गांव के पास रविवार तडक़े हुई सडक़ दुर्घटना में सरदारशहर निवासी दो जनों की मौत ( Two Death in Accident ) हो गई। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना, सरदारशहर से आ रही एम्बुलेंस के ड्राइवर की ओर से ट्रोले को पीछे से टक्कर मारने के दौरान हुई। एम्बुलेंस में सवार जालुराम व फूलचंद की मौके पर मौत हो गई।

रिश्ते में दोनों पिता-पुत्र है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर दोनो शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दुर्घटना में घायल एक अन्य जने को जयपुर रैफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सरदारशहर के ढाणी कालेरा निवासी जालुराम अपने बेटे फूलचंद के इलाज के लिए एंबुलेंस से जयपुर जा रहा था। साथ में उसका बड़ा बेटा रामचंद्र भी था। हाइवे पर अचानक एंबुलेंस एक ट्रोले से टकरा गई। जिसमें पिता जालुराम व बेटे फूलचंद की मौत हो गई। वहीं बड़ा बेटा रामचंद्र गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने अज्ञात ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।