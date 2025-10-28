खाटूश्यामजी से आई बड़ी खुशखबरी, अब अयोध्या-काशी की तर्ज पर होगा विकास, कथा पांडाल, थ्री लेयर पार्किंग समेत मिलेगी 19 सुविधाएं

खाटूश्यामजी मंदिर (फाइल फोटो- पत्रिका)
खाटूश्यामजी का आस्थाधाम भव्य आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मिले 87 करोड़ के बजट से राज्य सरकार खाटू को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने में जुट गई है। 250 बीघा भूमि पर कथा पांडाल, ओपन थिएटर, फूडकोर्ट, थ्री-लेयर पार्किंग और डिजिटल दर्शन जैसी 19 सुविधाएं श्रद्धालुओं को एक नया अध्यात्मिक संसार देंगी। इस योजना की उपमुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है ताकि मार्च 2026 तक यह सपना साकार हो सके।
पर्यटन विभाग और राज्य सड़क विकास निगम ने मंदिर व परिसर का कायाकल्प शुरू कर दिया है। यहां अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। योजना के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक भी तैयार होगा।
18 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब सोमवार शाम 5 बजे लखदातार श्याम सरकार के पट खुले तो पूरा खाटू धाम भक्ति भाव से गूंज उठा। मुख्य मैदान में लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु दोनों हाथ जोड़कर जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। दरबार में पहुंचते ही भक्तों ने खाटू नरेश को गुलाब, गजरा, इत्र, नारियल व प्रसाद अर्पित कर परिवार के सुख-समृद्धि की मनोकामना की। गौरतलब है कि तिलक शृंगार व विशेष सेवा पूजा के कारण रविवार रात मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थ बंद कर दिए गए थे, जो सोमवार को खोले गए।
खाटूश्यामजी मंदिर दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष तीन से चार करोड़ श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि देशभर से धार्मिक पर्यटन पर आने वाले लोग गोविंददेवजी मंदिर से धार्मिक पर्यटन की शुरुआत करते हैं और इसके बाद वे खाटूश्याम,जीण माता शेखावाटी के मंदिरों के दर्शन करते हैं। सबसे ज्यादा लोग होली, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर खाटूश्याम मंदिर पहुंचते हैं।
सूत्रों का यह भी कहना है कि खाटूश्याम रेलवे स्टेशन का निर्माण भी खाटूश्याम मंदिर की तर्ज पर कराया जाएगा। वहीं खाटूश्याम की पौराणिक महत्व की गाथाओं को डिजिटल प्रसारण भी यहां आने वाले भक्त देख व सुन सकेंगे। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए यहां थ्री लेयर पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी।
