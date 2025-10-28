खाटूश्यामजी से आई बड़ी खुशखबरी, अब अयोध्या-काशी की तर्ज पर होगा विकास, कथा पांडाल, थ्री लेयर पार्किंग समेत मिलेगी 19 सुविधाएं

18 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब सोमवार शाम 5 बजे लखदातार श्याम सरकार के पट खुले तो पूरा खाटू धाम भक्ति भाव से गूंज उठा। मुख्य मैदान में लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु दोनों हाथ जोड़कर जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। दरबार में पहुंचते ही भक्तों ने खाटू नरेश को गुलाब, गजरा, इत्र, नारियल व प्रसाद अर्पित कर परिवार के सुख-समृद्धि की मनोकामना की। गौरतलब है कि तिलक शृंगार व विशेष सेवा पूजा के कारण रविवार रात मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थ बंद कर दिए गए थे, जो सोमवार को खोले गए।