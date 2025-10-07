Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

राजस्थान: गांव के खिलाड़ी पदक जीतकर पहुंचे, छात्रा खुशी में जमकर नाची…पलभर में मौत

सीकर के पलसाना में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लाए खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में नाच रही स्कूल की बेटी मोनिका बेहद खुश थी, लेकिन अचानक वह ऐसे अलविदा हो जाएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था।

less than 1 minute read

सीकर

image

kamlesh sharma

Oct 07, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

पलसाना/सीकर। गांव की टीमों के राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लाए खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में नाच रही स्कूल की बेटी मोनिका बेहद खुश थी, लेकिन अचानक वह ऐसे अलविदा हो जाएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था। टीम की जीत की खुशी में ग्रामीणों ने पूरे गांव में जुलूस निकाला। इसके बाद स्कूल में मोनिका मीणा जमकर नाची। नाचते-नाचते अचानक वह गश खाकर गिर पड़ी। बेहाशी की हालात में स्कूल स्टाफ छात्रा को तत्काल पलसाना अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविन्दपुरा स्कूल के कई खिलाड़ी विभिन्न राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने गए थे। पदक विजेता खिलाडि़यों के सम्मान में मंगलवार को जुलूस निकाला गया। कक्षा बारहवीं की छात्रा मोनिका मीणा खिलाडि़यों के सम्मान में विजय जुलूस में भी शामिल हुई। जुलूस से आने के बाद बाद छात्राएं विद्यालय में ही काफी देर तक डीजे पर नाचती रही।

इस दौरान मोनिका अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। स्टाफ के सदस्य पहले उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब शिक्षकों को यकीन नहीं हुआ तो छात्रा को पलसाना सीएचसी लेकर पहुंच गए। वहां पर भी चिकित्सकों ने छात्रा को मृत बताया।

प्रधानाचार्य भी हुए बेहोश

छात्रा के अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद विद्यालय प्रधानाचार्य मुनेश महर्षि भी बेहोश हो गए। पलसाना में प्रांरभिक उपचार के बाद प्रधानाचार्य को निजी अस्पताल में रैफर किया गया।

इनका कहना है…

प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत मानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। छात्रा की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी।

डॉ. पीडी बराला, चिकित्सा अधिकारी, पलसाना सीएचसी

Published on:

07 Oct 2025 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान: गांव के खिलाड़ी पदक जीतकर पहुंचे, छात्रा खुशी में जमकर नाची…पलभर में मौत

