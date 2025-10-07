राजस्थान: गांव के खिलाड़ी पदक जीतकर पहुंचे, छात्रा खुशी में जमकर नाची…पलभर में मौत

पलसाना/सीकर। गांव की टीमों के राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर लाए खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में नाच रही स्कूल की बेटी मोनिका बेहद खुश थी, लेकिन अचानक वह ऐसे अलविदा हो जाएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था। टीम की जीत की खुशी में ग्रामीणों ने पूरे गांव में जुलूस निकाला। इसके बाद स्कूल में मोनिका मीणा जमकर नाची। नाचते-नाचते अचानक वह गश खाकर गिर पड़ी। बेहाशी की हालात में स्कूल स्टाफ छात्रा को तत्काल पलसाना अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।