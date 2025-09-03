चिंता: पालतू पशुओं से सपर्क बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा

सीकर. मौजूदा दौर में मानव व पशु के मध्य बढ़ते संपर्क के चलते संक्रामक जूनोटिक (जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां)रोगों का खतरा बढ़ गया है। वजह शहर में एक दशक से पशुओं को घरों में पालने का चलन बढ़ना है। घरों में लोग ज्यादातर समय उनके बीच गुजारते हैं। इसके कारण जूनोटिक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में रोज एक दो मरीज इसके आते हैं। चिंताजनक बात है कि ज्यादातर जुनोटिक बीमारी पशुओं से ही मानव में आई है। ये बीमारियां बारिश के समय सबसे अधिक ख़तरनाक होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिले तो संक्रमित मरीज़ की जान तक जा सकती है। ऐसे में जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए सतर्कता जरूरी है। हालांकि रेबीज रोग पूर्णतया घातक होते हुए भी सतर्कता और समय पर टीकाकरण से इसे शत-प्रतिशत रोका जा सकता है।