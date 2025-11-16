राजस्थान: बिजली बिल होगा शून्य, सरकार खाते में डालेगी रुपए, जानें कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनान्तर्गत पहले दो किलोवाट तक 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट और अगले एक किलोवाट पर 18 हजार और तीन किलोवाट या अधिक का सोलर सिस्टम लगाने पर कुल 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार भी प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को 17 हजार रुपए प्रति सिस्टम की सब्सिडी बैंक खाते में सीधे जमा करेगी। यह योजना केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं।