राजस्थान: बिजली बिल होगा शून्य, सरकार खाते में डालेगी रुपए, जानें कैसे करें आवेदन

सीकर। मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसे केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़ा गया है। इससे उपभोक्ता छतों पर सोलर पैनल लगाकर घर की बिजली जरूरतें पूरी करने के अलावा अतिरिक्त बिजली से आमदनी भी प्राप्त कर सकेंगे।
बिजली निगम, सीकर के अधिशासी अभियंता संजीव पारीक ने बताया कि उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर अपनी खपत से अधिक बिजली उत्पन्न करने पर डिस्कॉम अतिरिक्त बिजली को 3.26 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत और आमदनी के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को दोहरे लाभ देगी।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनान्तर्गत पहले दो किलोवाट तक 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट और अगले एक किलोवाट पर 18 हजार और तीन किलोवाट या अधिक का सोलर सिस्टम लगाने पर कुल 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार भी प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को 17 हजार रुपए प्रति सिस्टम की सब्सिडी बैंक खाते में सीधे जमा करेगी। यह योजना केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं।
उपभोक्ता को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र पोर्टल पर नियमानुसार पंजीकरण करना होगा। उपभोक्ता अन्य जानकारी डिस्कॉम से ले सकते हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि योजना का लाभ हासिल करने के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसमें पात्रता जांचने के लिए अपने के नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
