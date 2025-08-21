एस्कॉर्ट सर्विस का झांसा दे 500 पीड़ितों से लाखों की साइबर ठगी, तीन गिरफ्तार

साइबर थाना के थानाधिकारी डीवाइएसपी अनुज डाल ने बताया कि आरोपी एसके हॉस्पिटल के पास हनुमान टावर में किराए के फ्लैट में रहकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। खाते में रुपए डालते ही कुछ ही समय में रुपए निकाल लेते थे। साइबर थाना पुलिस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिले इनपुट, ह्यूमन इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। साइबर थाना पुलिस ने फ्लेट पर दबिश देकर तीन आरोपी मनीष जाखड़ (21) पुत्र रामदेव जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी किशनगढ़ रेनवाल, विकास कुमार(21) पुत्र जगदीश प्रसाद जाट निवासी करणपुरा लोसल और आर्यन(20) पुत्र रमेश जाट निवासी बस्सी नागा को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पिछले तीन से चार महीने से ये साइबर ठगी का रैकेट चला रहे थे।