Sikar Gang-Rape: रिश्ते के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग बहन का किया बालात्कार, फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की देता रहा धमकी

डीएसपी अरविन्द कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की से उसके रिश्ते में भाई लगने वाले युवक और दो अन्य युवकों ने सामूहिक बालात्कार किया। इस दौरान लड़की के फोटो और वीडियो बना लिए। किसी के बताने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। आरोपियों की धमकी से परेशान होकर पीड़िता ने घरवालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने विक्की, नीरज एवं विकास के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा कर जांच शुरू कर दी है।