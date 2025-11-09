Patrika LogoSwitch to English

Sikar Gang-Rape: रिश्ते के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग बहन का किया बालात्कार, फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की देता रहा धमकी

Minor Girl Gang-Rape: सीकर जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से उसके रिश्ते के भाई और दो अन्य युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 09, 2025

obscene video call

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Relative Brother Raped Sister: सीकर जिले के ग्रामीण इलाके के एक गांव की दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी अरविन्द कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की से उसके रिश्ते में भाई लगने वाले युवक और दो अन्य युवकों ने सामूहिक बालात्कार किया। इस दौरान लड़की के फोटो और वीडियो बना लिए। किसी के बताने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। आरोपियों की धमकी से परेशान होकर पीड़िता ने घरवालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने विक्की, नीरज एवं विकास के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा कर जांच शुरू कर दी है।

पीहर जाने के लिए निकली दलित महिला से गैंगरेप

सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक विवाहिता से गांव के ही दो युवकों पर होटल में ले जाकर गैंगरेप करने का मामला दर्ज हुआ है। युवकों से बात नहीं करने पर महिला की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप लगा है। डीएसपी ने बताया कि दलित महिला दस अक्टूबर को पीहर जाने के लिए गांव से निकली थी। एनएच 58 पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक वाले से फतेहपुर तक लिफ्ट ली।

थोड़ी दूर चलने के बाद दो बाइक पर चार लोग सवार होकर आए एवं ट्रक को रोककर महिला को नीचे उतारवा लिया। उन्होंने ट्रक वाले को कहा कि यह हमारे गांव की है इसे हम छोड़ देंगे। गांव का ही युवक उसे बाइक से एक निजी होटल ले गया। वहां पर उसने डरा धमकाकर जबरन बालात्कार किया।

Published on:

09 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Gang-Rape: रिश्ते के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग बहन का किया बालात्कार, फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की देता रहा धमकी

