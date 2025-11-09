पति के फोन पर आया मैसेज का अलर्ट, सोशल मीडिया देखा तो सामने था पत्नी का अश्लील वीडियो, चार युवक…

उन्होंने ट्रक चालक से ट्रक रूकवाया और कहा कि वे महिला को जानते हैं और उसके गांव ही जा रहे हैं। वे उसे गांव छोड़ देंगे। उनके कहने पर ट्रक चालक ने महिला को उतार दिया और वह चला गया। महिला गांव जाने के लिए एक बाइक सवार के साथ बैठी तो वह उसे जबरन नजदीक के होटल ले गया और कहा कि बस चाय पीकर चलते हैं। वहां चाय पिलाने के बाद उसे जबरन कमरे में ले गए और चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने विरोध किया तो उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर उसे चुपचाप उसके पीहर के नजदीक छोड़ आए।