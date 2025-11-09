Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

पति के फोन पर आया मैसेज का अलर्ट, सोशल मीडिया देखा तो सामने था पत्नी का अश्लील वीडियो, चार युवक…

Wife Obscene Video Viral: विरोध किया तो उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर उसे चुपचाप उसके पीहर के नजदीक छोड़ आए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Jayant Sharma

Nov 09, 2025

Demo Photo

Sikar Crime : प्रदेश के सीकर जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक थाना इलाके में रहने वाली एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ी बात ये है कि महिला से गैंगरेप करने वाले आरोपियों ने महिला का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। यह वीडियो उसके पति तक जा पहुंचा, तब जाकर पूरे मामले की जानकारी पति को लगी। उसने पत्नी से बात की और पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।

महिला ने पुलिस को बताया कि घटना पिछले महीने की दस तारीख की है। वह गांव से बाहर मुख्य सड़क पर आकर बस का इंतजार कर रही थी। वह पीहर जाने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान काफी इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई तो वहां से एक ट्रक गुजरा। ट्रक चालक ने महिला को लिफ्ट दी। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ट्रक चालक के नजदीक दो बाइक सवार आए जिन पर चार युवक सवार थे।

उन्होंने ट्रक चालक से ट्रक रूकवाया और कहा कि वे महिला को जानते हैं और उसके गांव ही जा रहे हैं। वे उसे गांव छोड़ देंगे। उनके कहने पर ट्रक चालक ने महिला को उतार दिया और वह चला गया। महिला गांव जाने के लिए एक बाइक सवार के साथ बैठी तो वह उसे जबरन नजदीक के होटल ले गया और कहा कि बस चाय पीकर चलते हैं। वहां चाय पिलाने के बाद उसे जबरन कमरे में ले गए और चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने विरोध किया तो उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर उसे चुपचाप उसके पीहर के नजदीक छोड़ आए।

इस बीच उनमें से एक आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर भी ले लिया। महिला को बार-बार फोन कर परेशान करने लगे। महिला ने नंबर बंद कर दिए तो उसका अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए। ये फोटो दो दिन पहले पति के फोन पर सोशल मीडिया पर आ गए। पति ने देखा कि वीडियो में पत्नी नजर आ रही है। तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: मां-बेटी का बना लिया निजी वीडियो, अब कर रही दस लाख की मांग, परेशान होकर उठाया ये बड़ा कदम…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / पति के फोन पर आया मैसेज का अलर्ट, सोशल मीडिया देखा तो सामने था पत्नी का अश्लील वीडियो, चार युवक…

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: किसानों को मिलेगी राहत, बकाया सब्सिडी होगी जारी, विभाग जानेगा जमीनी हकीकत

No subsidy was received on fountain plant, mini sprinkler and drip plant
सीकर

मंडी में क्यों नहीं दिख रहा नया आलू, इस बार भावों में रहेगी तेजी; फिलहाल पिछले साल से 38 रुपए किलो महंगा

New Potato Price
सीकर

Sikar News: जयपुर डंपर हादसा, एक ही परिवार में चौथी मौत पर फूटा गुस्सा; आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हटाया जाम

Shahpura-Ajitgarh-State-Highway
सीकर

Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

सीकर

सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.