पति के फोन पर आया मैसेज का अलर्ट, सोशल मीडिया देखा तो सामने था पत्नी का अश्लील वीडियो, चार युवक…

Demo Photo
Sikar Crime : प्रदेश के सीकर जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक थाना इलाके में रहने वाली एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ी बात ये है कि महिला से गैंगरेप करने वाले आरोपियों ने महिला का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। यह वीडियो उसके पति तक जा पहुंचा, तब जाकर पूरे मामले की जानकारी पति को लगी। उसने पत्नी से बात की और पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।
महिला ने पुलिस को बताया कि घटना पिछले महीने की दस तारीख की है। वह गांव से बाहर मुख्य सड़क पर आकर बस का इंतजार कर रही थी। वह पीहर जाने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान काफी इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई तो वहां से एक ट्रक गुजरा। ट्रक चालक ने महिला को लिफ्ट दी। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ट्रक चालक के नजदीक दो बाइक सवार आए जिन पर चार युवक सवार थे।
उन्होंने ट्रक चालक से ट्रक रूकवाया और कहा कि वे महिला को जानते हैं और उसके गांव ही जा रहे हैं। वे उसे गांव छोड़ देंगे। उनके कहने पर ट्रक चालक ने महिला को उतार दिया और वह चला गया। महिला गांव जाने के लिए एक बाइक सवार के साथ बैठी तो वह उसे जबरन नजदीक के होटल ले गया और कहा कि बस चाय पीकर चलते हैं। वहां चाय पिलाने के बाद उसे जबरन कमरे में ले गए और चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने विरोध किया तो उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर उसे चुपचाप उसके पीहर के नजदीक छोड़ आए।
इस बीच उनमें से एक आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर भी ले लिया। महिला को बार-बार फोन कर परेशान करने लगे। महिला ने नंबर बंद कर दिए तो उसका अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए। ये फोटो दो दिन पहले पति के फोन पर सोशल मीडिया पर आ गए। पति ने देखा कि वीडियो में पत्नी नजर आ रही है। तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग