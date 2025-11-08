Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: मां-बेटी का बना लिया निजी वीडियो, अब कर रही दस लाख की मांग, परेशान होकर उठाया ये बड़ा कदम…

Woman Threatened To Upload Private Video: ये वीडियो इसी साल जुलाई और अगस्त माह के बताए जा रहे हैं। पीड़ित महिला ने परिवार दिया है और उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 08, 2025

Demo Pic

Jaipur Blackmail Case: राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी के निजी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ₹10 लाख की बड़ी रकम मांगी जा रही है। मुरलीपुरा पुलिस ने परिवादिया की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि नजदीक ही रहने वाली अनिता नाम की एक महिला उन्हें लगातार परेशान कर रही है। अनिता के पास पीड़िता के कुछ वीडियो हैं। साथ ही बेटी के भी कुछ वीडियो बताए गए हैं। इन निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर वह धमका रही है। साथ ही दस लाख रुपए की मांग कर रही है। ये वीडियो इसी साल जुलाई और अगस्त माह के बताए जा रहे हैं। पीड़ित महिला ने परिवार दिया है और उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पीडिता का कहना है कि अनिता नाम की महिला उसकी जानकार है। लेकिन अब वह लगातार धमकी दे रही है और ब्लेकमेल कर रही है। पिछले कुछ दिन से तो दस लाख रुपए देने का बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। उसका कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगी और मां-बेटी को बदनाम कर देगी। पुलिस ने बीएनएस धारा 77, 308 समेत अन्य धाराओं में यह रिपोर्ट दर्ज की है। इस तरह के मामले की जानकारी आने पर पुलिस भी हैरान है।

