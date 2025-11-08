Jaipur: मां-बेटी का बना लिया निजी वीडियो, अब कर रही दस लाख की मांग, परेशान होकर उठाया ये बड़ा कदम…

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि नजदीक ही रहने वाली अनिता नाम की एक महिला उन्हें लगातार परेशान कर रही है। अनिता के पास पीड़िता के कुछ वीडियो हैं। साथ ही बेटी के भी कुछ वीडियो बताए गए हैं। इन निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर वह धमका रही है। साथ ही दस लाख रुपए की मांग कर रही है। ये वीडियो इसी साल जुलाई और अगस्त माह के बताए जा रहे हैं। पीड़ित महिला ने परिवार दिया है और उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।