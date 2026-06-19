शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी की फटकार के बाद खुला CBEO कार्यालय, लेकिन अफसरों का जिला मुख्यालय से नहीं छूट रहा मोह

हाल ही में 9 जून को शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता धोद पहुंचे थे। उन्होंने सीबीईओ कार्यालय का निरीक्षण किया तो कार्यालय बंद मिला। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और आवश्यक निर्देश दिए। विशेषाधिकारी की नाराजगी के बाद विभाग हरकत में आया और कुछ कर्मचारियों को धोद में बैठाकर कार्यालय संचालन शुरू कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों और शिक्षकों का कहना है कि जब तक कार्यालय की सभी शाखाएं, अभिलेख और अधिकारी पूरी तरह धोद में नहीं बैठेंगे, तब तक स्थानांतरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि सीबीईओ कार्यालय का संपूर्ण स्टाफ, रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्य तत्काल प्रभाव से धोद स्थानांतरित किए जाएं, ताकि ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यालय संचालन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।