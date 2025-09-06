गृह क्लेश व मानसिक तनाव में पति ने पत्नी की गर्दन पर गंडासे ताबड़तोड़ वार कर हत्या

सीकर. रामगढ़ सेठान के तिहाय गांव में गुुरुवार सुबह पति ने पत्नी की गंडासी से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। घर में आपसी विवाद व गृह क्लेश के चलते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर 3 से 4 वार किए, जिससे महिला की वहीं मौत हो गई। घर के बाहर परिवार के लोग मुख्य दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसने गेट नहीं खोलने दिया। महिला छत पर चढ़ गई। पति ने मौका पाकर छत पर जाकर गंडासे से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। रामगढ़ सेठान पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में लाया गया। मामले में आरोपी पति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
रामगढ़ सेठान थाना पुलिस के अनुसार तिहाय गांव में पति श्रवण कुमार (55) ने पत्नी सुमन जाट(50) अपने मकान में परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार रात को भी पति ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी लेकिन परिवार ने उस समय सुमन को बाहर निकला दूसरे मकान में सुला दिया था। गुुरुवार सुबह 11 बजे फिर से पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। सुमन सीढ़ी चढ़कर छत पर चली गई। पति श्रवण कुमार जाट ने गंडासा लेकर मकान के आंगन में घूमता रहा। मौका पाकर वह छत पर चढ़ गया और पत्नी की गर्दन पर गंडासे से एक के बाद एक चार वार कर दिए।
महिला की गर्दन से इतना खून निकला कि खून बहकर बरसाती नाले से नीचे तक आ गया और चबूतरे पर फैल गया। बाहर खड़े परिवार ने यह सारा मांजरा देखा तो कुछ कुछ युवक उपर गए और गेट की कुंदी खाेल सुमन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर चिकित्सकों ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार श्रवण कुमार जाट मानसिक रूप से कमजोर था, जिसके चलते उसका इलाज भी चल रहा था। दोनों के एक बेटा है, जो विदेश में काम करता है। दोनों खेती का काम करते हैं। घटना के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।