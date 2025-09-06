गृह क्लेश व मानसिक तनाव में पति ने पत्नी की गर्दन पर गंडासे ताबड़तोड़ वार कर हत्या

सीकर. रामगढ़ सेठान के तिहाय गांव में गुुरुवार सुबह पति ने पत्नी की गंडासी से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। घर में आपसी विवाद व गृह क्लेश के चलते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर 3 से 4 वार किए, जिससे महिला की वहीं मौत हो गई। घर के बाहर परिवार के लोग मुख्य दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसने गेट नहीं खोलने दिया। महिला छत पर चढ़ गई। पति ने मौका पाकर छत पर जाकर गंडासे से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। रामगढ़ सेठान पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में लाया गया। मामले में आरोपी पति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।