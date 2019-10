शिक्षा मंत्री डोटासरा का दिवाली का बड़ा तोहफा, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

सीकर.

शेखावाटी के खिलाडिय़ों को आखिरकार उनका हक मिल गया है। शिक्षा विभाग ( Education Department ) ने बांसवाड़ा के नूतन स्कूल में संचालित हैण्डबॉल एकेडमी ( Handball Academy in Sikar ) को सीकर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। सीकर में इसी सत्र से बास्केटबॉल एकेडमी ( Basketball Academy ) संचालित होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। एकेडमी के साथ-साथ सीकर में छात्रावास का भी संचालन होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान पत्रिका ने खिलाडिय़ों की पीड़ा को उजागर किया था। इसके बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ( Minister of State for Education Govind Singh Dotasara ) ने बास्केटबॉल एकेडमी का दौरा कर बजट दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद सीकर के खिलाडिय़ों को एक मैदान के लिए बजट और अब एकेडमी की स्वीकृति मिली है। इससे खिलाडिय़ों को काफी फायदा मिलेगा।

प्रदेश में सीकर का और बढ़ेगा कद

बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में सीकर के नाम सबसे ज्यादा रेकार्ड दर्ज है। हर प्रतियोगिता में सीकर के खिलाडिय़ों की संख्या भी सबसे ज्यादा रहती है। अब खेल एकेडमी बनने से यहां के खिलाडिय़ों को और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसे में सीकर के खिलाडिय़ों की साख और मजबूत होगी।





यह मिलेगी सुविधा: तीन हजार रुपए महीना मिलेगा भत्ता

खेल एकेडमी में अभ्यास करने वाले खिलाडिय़ों को हर महीने तीन हजार रुपए का भत्ता मिलेगा। एकेडमी के खिलाडिय़ों को बोर्ड परीक्षा, विद्यालय शुल्क, पुस्तक क्रय करने के लिए प्रति वर्ष हर खिलाड़ी के लिए एक हजार रुपए, खेल गणवेश के लिए दो हजार रुपए, खेल मैदान की रख-रखाव के लिए 25 हजार व खेल उपकरण खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की सहायता मिलेगी।



बांसवाड़ा की एकेडमी हुई शिफ्ट

पहले सीकर में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से भी बास्केटबॉल एकेडमी की घोषणा हुई थी। लेकिन बाद में बजट के टोटे की वजह से एकेडमी बंद हो गई। अब सीकर में बांसवाड़ा की एकेडमी शिफ्ट की गई है। सूत्रों की माने तो बांसवाड़ा में दूसरे खेल की एकेडमी संचालित हो सकती है।





खिलाडिय़ों को बहुत पहले मिलना चाहिए था हक: डोटासरा

सीकर शिक्षा के साथ खेलों में काफी आगे है। वर्षो से सीकर बास्केटबॉल का गढ़ है। सीकर के खिलाडिय़ों व खेलप्रेमियों की भावना थी सीकर को एकेडमी मिले। अब शिक्षा विभाग ने सीकर के खिलाडिय़ों को उनका हक दिलाया है। छात्रावास के खिलाडिय़ों को हर महीने तीन हजार रुपए के भत्ते के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलेगी -गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री





पहले 12 लाख का बजट अब एकेडमी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने पहले एसके स्कूल में एक खेल मैदान के लिए 12 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया था। इसके बाद एसके स्कूल की बड़ी समस्या का समाधान करते हुए स्कूलों में पारी संचालन की अनुमति दी। अब एकेडमी की अनुमति मिलने से खिलाडिय़ों के चेहरे खुशी से खिल उठे है।

सीकर के खिलाडिय़ों की भावनाओं का सम्मान हुआ यह सराहनीय कदम है। खेल मंत्री ने अपने वादे को कुछ महीने में ही पूरा कर दिया यह जिलेवासियों के लिए खुशी की बात है। -ताराचंद धायल, बास्केटबॉल खिलाड़ी, सीकर