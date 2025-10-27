Expose: खाद्य अधिकारियों ने दीपावली पर 1375 किलो दूषित मावा नष्ट किया, उसमें से 1360 किलो बाजार में बिका!



सीकर. दीपावली पर नकली मावे पर कार्रवाई के नाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग जानलेवा और विस्फोटक घोटाले के आरोपों से घिर गया है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दीपावली से तीन दिन पहले 1375 किलो दूषित व बदबूदार मावा जब्त कर उसे नष्ट करने की रिपोर्ट पेश की है, लेकिन जब पत्रिका ने पड़ताल की तो मौके पर एक टिन (पीपा) सहित बमुश्किल 15 किलो मावा ही मिला। अब चूंकि अधिकारियों ने उस दिन एक पिकअप से मावा जब्त करने का फोटो भी पेश किया है और मावा पूरा नष्ट भी नहीं हुआ, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार वह जानलेवा मावा गया कहां? कहीं बाजार में बिककर लोगों के पेट तक तो नहीं पहुंच गया? सांठगांठ से घोटाले की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अधिकारियों ने खराब मावा जिन दो फर्मों का बताया है, असल में उनका कारोबार भी मावे की बजाय तेल बेचने का मिला है। लिहाजा पूरा मामला बड़े और जानलेवा घोटाले के संदेह में घिर गया है।