VIDEO: डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने इस तरह बचाई जान

Fire in Truck After hit Divider : राजस्थान के सीकर जिले में सुबह एक ट्रक ( Accident in Rajasthan ) मौसम की चपेट में आ गया। सुबह छाए घने कोहरे ( Dense Fog in Fatehpur Rajasthan) की वजह से दृश्यता काफी कम थी। ऐसे में एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ट्रक का डीजल टैंक फटने से उसमें भीषण आग लग ( Fire in Truck at Fatehpur Sikar ) गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।