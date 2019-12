VIDEO: राजस्थान में सर्दी के साथ घने कोहरे का कहर, तापमान 0 डिग्री, विजिबिलिटी 5 मीटर

Rajasthan Weather Update : शेखावाटी में सर्दी का कहर जारी है। उत्तरी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार रात को सर्दी ( Cold in Sikar Rajasthan ) ने इस सीजन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच ( Minimum Temperature 0 Degree in Fatehpur Shekhawati ) गया। सर्दी के साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरा ( Heavy Fog in Fatehpur ) इतना जबरदस्त था कि 5 मीटर के आगे देखना भी मुश्किल था।