दिल्ली से घूमने आई 5 सहेलियों को लिफ्ट के बहाने कार में बिठाया, दो को उठा ले गए

दिल्ली से सीकर घूमने आई दो युवतियों ( Kidnaped of Two Young Girl in Sikar ) का का बदमाश सोमवार रात अपहरण कर ले गए। बदमाशों ने पांच सहेलियों को डिपो तिराहे से कार में बिठाया था।