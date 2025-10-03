Rajasthan: गांजा तस्करी के मामले में ‘पूर्व NSG कमांडो’ गिरफ्तार, 26-11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी

छह फीट लंबाई व पहलवानी कद काठी की वजह से दसवीं तक पढ़ाई के बाद बजरंग सिंह बीएसएफ में सिपाही पद पर भर्ती हो गया था। पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान में सीमाओं की सुरक्षा और नक्सलवाद से जूझने के दौरान अधिकारियों की उस पर नजर पड़ी तो उसे एनएसजी कमांडो टीम में शामिल कर लिया गया। सात साल कमांडो रहने के बाद 2021 में वह सेवानिवृत हो गया। यहां पत्नी के प्रधान का चुनाव हारने के बाद वह अपराध जगत से जुड़ गया।