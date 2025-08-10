Rajasthan: राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलने वाली है सूरत, सैटेलाइट टाउन के रूप में होंगे विकसित, ये मिलेगा फायदा

सीकर। सीकर जिले के चार शहरों की सूरत बदलने वाली है। सीकर शहर, श्रीमाधोपुर, रींगस व खाटूश्यामजी कस्बे को सैटेलाइट टाउन के तौर पर विकसित करने की योजना को नगर निकायों के चुनावी साल में हरी झंडी मिल सकती है। सीकर सहित प्रदेश के 40 शहरों को विकसित कर सरकार की ओर से हर क्षेत्र के निवेशकों के लिए भी नई राहें खोली जाएगी। पिछले साल सरकार ने सैटेलाइट टाउन योजना का विजन दिखाया था, लेकिन वित्तीय संसाधनों के हिसाब से योजना फाइलों में अटकी रही। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, सीकर के 26 सैटेलाइट टाउन योजना में शामिल है।