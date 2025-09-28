हॉस्टल में रहे दोस्तों ने बैंक खाता खुलवा साइबर ठगी के 82 हजार मंगवाए

सुनारिया गांव निवासी 19 साल के युवक जितेंद्र ने सीकर रिपोर्ट देकर बताया कि वह पिछले दो साल से पिपराली रोड पर हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। हॉस्टल में उसके साथ पवन स्वामी उर्फ हैप्पी और सौरभ पुत्र राजेंद्र सिंह भी रहते थे। दोनों एक साल तक उस हॉस्टल में रहे। फिर किसी दूसरे हॉस्टल में जाकर रहने लगे। 4 जनवरी को सौरभ और पवन स्वामी जितेंद्र के पास आए और अपना बैंक खाता बंद होने का बहाना बनाया। उन्होंने हॉस्टल और ट्यूशन फीस जमा करवाने का झांसा देकर को कटराथल में स्थित ईमित्र केंद्र पर ले गए। यहां जितेंद्र से उसके साइन करवाए व बैंक खाता खुलवाने के साथ ही उसके नाम से सिम भी ले ली।