शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ के बाद छात्रा ने स्कूल छोड़ा, पिता बोले- डर से गुमसुम रहने लगी है बेटी

Molestation With Girl Student : पिछले दो माह से 9 साल की छात्रा ( Molestation WIth 9 Year Old Girl Student ) के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में गुरुवार को पुलिस हरकत में आई। एससीएसटी सेल के डीएसपी तेजकुमार पाठक ने स्कूल पहुंच कर शिक्षक के बयान लिए।