Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

IMD Orange Alert: अगले 24 घंटे में ‘गिरेंगे ओले’, राजस्थान में ‘तेज आंधी के साथ होगी बारिश’, मौसम विभाग ने कर दी नई भविष्यवाणी

Hailstorm And Heavy Rain Prediction: अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्री-गंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 06, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Weather Update: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चने के आकार के ओले गिरे। जिसके बाद मौसम विभाग ने आज अगले 24 घंटे में मेघगर्जन के साथ ओले गिरने, तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसमें अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्री-गंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ बरपा रहा कहर

मौसम विभाग ने अन्नदाताओं को चिंतित कर देने वाला अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को शेखावाटी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये परिस्थितियां बन रही है। केंद्र के अनुसार बारिश दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ होगी। इस संबंध में मौसम केंद्र ने सीकर जिले के लिए अलग से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

शेखावाटी व बीकानेर में ज्यादा असर

मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार को सबसे ज्यादा शेखावाटी व बीकानेर में ही रहने के आसार है। इस दौरान दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में मध्यम से तेज गति की बारिश होने की पूरी संभावना रहेगी।

दो दिन रहेगा असर

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार तक रहेगा। सोमवार को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके बाद मंगलवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की पूरी संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होना शुरू होगा।

हल्की बारिश से बढ़ी ठंडक

इधर, सीकर जिले में मौसम ने रविवार को ही करवट ले ली। यहां सुबह से छाए बादल दोपहर बाद गहराने लगे। शाम चार बजे बाद शहर सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी के रूप में बरसे भी। इससे हवा में ठंडक घुल गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में इस बीच न्यूनतम तापमान 23.4 व अधिकतम पारा 35.2 डिग्री दर्ज हुई।

ये भी पढ़ें

IMD Alert : राजस्थान में यहां तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, 6 अक्टूबर को 29 जिलों में अलर्ट जारी, रहें सावधान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 08:45 am

Published on:

06 Oct 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / IMD Orange Alert: अगले 24 घंटे में ‘गिरेंगे ओले’, राजस्थान में ‘तेज आंधी के साथ होगी बारिश’, मौसम विभाग ने कर दी नई भविष्यवाणी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: कोल्डड्रिंक पिलाकर 27 साल की युवती से रेप, अश्लील फोटो- वीडियो बनाए

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
सीकर

राजस्थान में मंत्री पुत्र का कारानामा! UDH मंत्री नहीं आए तो बेटे ने किया सड़कों का शिलान्यास; कांग्रेस ने उठाए सवाल

foundation stone for roads in Ajitgarh
सीकर

Sikar Suicide: ढाई साल के बेटे के सामने मां ने किया सुसाइड, 4 साल पहले हुई थी शादी, महाराष्ट्र में काम करता है पति

सीकर

Sikar: इत्तेफाक या धर्मातंरण? चौंका देंगे ये 4 मामले, हिंदू नाम वाले माता-पिता के बच्चों के नाम मुस्लिम, मकान में मंदिर और मस्जिद साथ-साथ

सीकर

ओडिशा से कंटेनर में शेखावाटी लाया जा रहा 5 करोड़ का 1014 किलो गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.