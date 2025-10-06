IMD Orange Alert: अगले 24 घंटे में ‘गिरेंगे ओले’, राजस्थान में ‘तेज आंधी के साथ होगी बारिश’, मौसम विभाग ने कर दी नई भविष्यवाणी

फोटो: पत्रिका
Weather Update: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चने के आकार के ओले गिरे। जिसके बाद मौसम विभाग ने आज अगले 24 घंटे में मेघगर्जन के साथ ओले गिरने, तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसमें अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्री-गंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अन्नदाताओं को चिंतित कर देने वाला अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को शेखावाटी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये परिस्थितियां बन रही है। केंद्र के अनुसार बारिश दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ होगी। इस संबंध में मौसम केंद्र ने सीकर जिले के लिए अलग से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार को सबसे ज्यादा शेखावाटी व बीकानेर में ही रहने के आसार है। इस दौरान दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में मध्यम से तेज गति की बारिश होने की पूरी संभावना रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार तक रहेगा। सोमवार को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके बाद मंगलवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की पूरी संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होना शुरू होगा।
इधर, सीकर जिले में मौसम ने रविवार को ही करवट ले ली। यहां सुबह से छाए बादल दोपहर बाद गहराने लगे। शाम चार बजे बाद शहर सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी के रूप में बरसे भी। इससे हवा में ठंडक घुल गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में इस बीच न्यूनतम तापमान 23.4 व अधिकतम पारा 35.2 डिग्री दर्ज हुई।
