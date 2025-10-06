IMD Orange Alert: अगले 24 घंटे में ‘गिरेंगे ओले’, राजस्थान में ‘तेज आंधी के साथ होगी बारिश’, मौसम विभाग ने कर दी नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने अन्नदाताओं को चिंतित कर देने वाला अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को शेखावाटी के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये परिस्थितियां बन रही है। केंद्र के अनुसार बारिश दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ होगी। इस संबंध में मौसम केंद्र ने सीकर जिले के लिए अलग से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।