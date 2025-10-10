सीकर के फतेहपुर में युवक का मिला अधजला शव, सदमे में मां ने तोड़ा दम; दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में दिल्ली बाइपास हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चित्रकूट बालाजी मंदिर के पास एक युवक का आधा जला हुआ शव बाइक के साथ मिला। इस घटना के बाद मृतक की मां की भी सदमे में मौत हो गई। अब मां और बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया।
पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 4:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने कोतवाली थाने को फोन पर इस हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगडा के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।
घटनास्थल पर एक युवक का शव बाइक के पास जली हुई अवस्था में पड़ा था। मृतक के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, जबकि बाइक भी आधी जली हुई थी। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान की। मृतक की पहचान दयाचंद (35) पुत्र हनुमान राम जाट के रूप में हुई, जो फतेहपुर के वार्ड नंबर 47, बूबना कुआं के पास का निवासी था।
दयाचंद के परिजनों ने बताया कि वह घर-घर जाकर कूलर और पंखे ठीक करने का काम करता था। वह गुरुवार शाम 7 बजे घर से निकला था और उसने आखिरी बार रात 2 बजे अपनी भांजी से फोन पर बात की थी। दयाचंद की शादी नहीं हुई थी और वह अपने माता-पिता, एक बड़ी बहन और बड़े भाई के साथ रहता था।
शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे जब दयाचंद की मौत की खबर उसकी 70 वर्षीय मां सिंगारी देवी को दी गई, तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर सकीं। वह तुरंत बेहोश हो गईं। परिजनों ने तत्काल डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने सिंगारी देवी को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना के बाद मां और बेटे का अंतिम संस्कार शुक्रवार देर शाम को एक साथ किया जाएगा।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगडा ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह घटना दुर्घटना थी, आत्महत्या थी या फिर हत्या। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल है। कई लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं और पुलिस से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग