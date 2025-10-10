सीकर के फतेहपुर में युवक का मिला अधजला शव, सदमे में मां ने तोड़ा दम; दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगडा ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह घटना दुर्घटना थी, आत्महत्या थी या फिर हत्या। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल है। कई लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं और पुलिस से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं।