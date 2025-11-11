Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्यामजी में हाई अलर्ट, श्रद्धालुओं के लिए नया नियम; इस पर लगी रोक

मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। श्रद्धालुओं को अब अपने साथ बैग लेकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्रद्धालुओं के बैग की जांच भी की जा रही है। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नो-व्हीकल ज़ोन घोषित किया गया है।