Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्यामजी में हाई अलर्ट, श्रद्धालुओं के लिए नया नियम; इस पर लगी रोक

Khatu Shyam Ji: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूधाम में पुलिस, प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी अलर्ट मोड पर है।

सीकर

image

Anil Prajapat

Nov 11, 2025

सीकर। दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए विस्फोट की घटना के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। साथ ही प्रदेश के मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूधाम में पुलिस, प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी अलर्ट मोड पर है।

मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। श्रद्धालुओं को अब अपने साथ बैग लेकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्रद्धालुओं के बैग की जांच भी की जा रही है। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नो-व्हीकल ज़ोन घोषित किया गया है।

थानाप्रभारी पवन चौबे और श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने मय जाब्ते के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रवेश द्वार पर हैंड मेटल डिटेक्टर से बैग की चेकिंग की जा रही है। वहीं, दुकानदारों के दुकान बंद करने के समय को लेकर भी जल्द बैठक आयोजित की जाएगी।

दरगाह के बाहर आरएसी के जवान तैनात

इधर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं को कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए थे सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद राजस्थान में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस अलर्ट मोड पर रहे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल व पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

Updated on:

11 Nov 2025 02:20 pm

Published on:

11 Nov 2025 02:15 pm

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्यामजी में हाई अलर्ट, श्रद्धालुओं के लिए नया नियम; इस पर लगी रोक

