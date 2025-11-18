राजस्थान: हिस्ट्रीशीटर इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर गिरफ्तार, जयपुर, झुंझुनूं सहित कई जिलों में दर्ज हैं केस

पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर इंद्राज कई जिलों में गंभीर अपराध कर चुका है और उसके रहने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जान-माल व लोकशांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का रिकॉर्ड तैयार कर पुलिस अधीक्षक भेजा गया।