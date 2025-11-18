राजस्थान: हिस्ट्रीशीटर इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर गिरफ्तार, जयपुर, झुंझुनूं सहित कई जिलों में दर्ज हैं केस

फोटो पत्रिका
सीकर। पाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है। वह समाज विरोधी गतिविधियों और गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त पाया गया। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने, फिरौती सहित कुल 12 मामले दर्ज हैं।
हिस्ट्रशीटर के खिलाफ जयपुर, झुंझुनूं, जयपुर ग्रामीण, नीमकाथाना, सरुंड (जयपुर ग्रामीण), पनियाला, कोटपूतली-बहरोड़ व उदयपुरवाटी और पाटन सहित कई जिलों में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार के बाद उसे पुलिस जाब्ते के साथ सेंट्रल जेल, जयपुर भिजवाया गया है।
पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में पाटन थानाधिकारी रमेश मीणा ने हिस्ट्रीशीटर इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर (26) निवासी गोविंदाला, रायपुर थाना पाटन को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी ने अनुसार आरोपी की क्षेत्र में सक्रियता से आमजन की सुरक्षा और शांति को गंभीर खतरा था, इसलिए उसे पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर इंद्राज कई जिलों में गंभीर अपराध कर चुका है और उसके रहने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जान-माल व लोकशांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का रिकॉर्ड तैयार कर पुलिस अधीक्षक भेजा गया।
