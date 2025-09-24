मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के खोखले दावे

सीकर. किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने खरीफ सीजन की फसल मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की घोषणा की है लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को इस बार मूंग की सरकारी खरीद का फायदा मिल पाना बेहद मुश्किल है। वजह इस बार प्रदेश में बारिश के कारण मूंग के दानों की गुणवत्ता खराब हो गई है। त्योहारी सीजन और साहूकारों से लिए रुपयों को चुकाने के लिए किसानों को प्रतिकूल मौसम में तैयार की गई मूंग की उपज को औने-पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। बड़ी विडंबना यह है कि सरकार की ओर से मूंग की फसल के उत्पादन की जानकारी मांग रहे हैं लेकिन मूंग की खरीद की प्रक्त्रिस्या तो दूर किसानों का पंजीयन तक शुरू नहीं किया है। सरकार ने इस वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8,768 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है, लेकिन मंडियों में काले पड़े दाने व्यापारी सात हजार रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद रहे हैं।