Sikar: ‘पत्नी से थप्पड़ भी खाए…’, 13 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर पति ने दी जान, अवैध प्रेम- प्रसंग, संपत्ति हड़पने समेत लगाए कई आरोप

पीड़ित ने सुसाइड नोट में आरोप लगाते हुए लिखा कि शादी के बाद उसकी पत्नी अनीता ओला ने उसे हर दिन तनाव व अवसाद में रखा। उसने गाली-गलौच सहन की और थप्पड़ खाए, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। उसने अपने जीजा कुलदीप से मरवाने की धमकियां भी दीं। उसने इतना टॉर्चर किया कि वह साढ़े तीन महीने तक सदमे में ही रहा। आरोप लगाया है कि पत्नी ने कथित अवैध प्रेम प्रसंग थे और प्रेमी रामनरेश गोरा के जरिए हमला करवाने व जान से मारने का प्रयास भी किया था।