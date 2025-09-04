पति ने पत्नी की गंडासे से कर दी हत्या, गर्दन पर किए 3-4 वार, आरोपी हिरासत में

रामगढ़ सेठान थाना पुलिस के अनुसार तिहाय गांव में पति श्रवण कुमार (55) पत्नी सुमन जाट(50) के साथ रह रहा था। कुछ दिनों से इनमें झगड़ा चल रहा था। बुधवार रात भी श्रवण ने गुस्से में सुमन पर हमला करने की कोशिश की थी, तब परिवार वालों ने बचा लिया। गुरुवार सुबह 11 बजे फिर से उनके बीच झगड़ा हो गया। श्रवण ने फिर उस पर हाथ उठाया, तो सुमन भागकर छत पर चली गई। इस बीच श्रवण गंडासा लेकर उसके पीछे छत पर आया और सुमन की गर्दन पर ताबड़तोड़ तीन चार वार कर दिए।