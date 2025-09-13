नेपाल में राजशाही लौटी तो सीकर जिले के भांजे के सिर सज सकता है मुकुट, जानें कौन हैं हृदयेंद्र शाह?



नेपाल राजघराने के सदस्य हृदयेंद्र शाह का सीकर से ननिहाल का नाता है। उनकी मां हिमानी शेखावत सीकर राजघराने के विक्रम सिंह की बेटी हैं। विक्रम सिंह को सीकर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह के युवराज बेटे हरदयाल सिंह ने गोद लिया था। उनकी मां त्रेलोक्य राज लक्ष्मी भी नेपाल के पूर्व सम्राट त्रिभुवन देव की बेटी थी। इस तरह लंबे सियासी नाते के बीच सीकर के नातिन के नेपाल में राजतिलक की संभावना ने यहां के लोगों में अलग उत्सुकता पैदा कर दी है।