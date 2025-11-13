Today Weather: शीतलहर से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, 10 डिग्री से कम हुआ तापमान

ठंड की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
IMD Cold Wave Alert: राजस्थान में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है, जिससे रात के पारे में गिरावट हो रही है। धीरे-धीरे ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम केन्द्र ने भी 15 नवंबर तक सीकर-झुंझुनूं में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि कई जिलों में अब ठंड का असर तेज हो जाएगा। हालांकि मौसम शुष्क और आसमान साफ़ ही रहेगा। साथ ही 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की संभावना भी जताई है। जिसमें झुंझुनूं और सीकर जिला शामिल है। ऐसे में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अब रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी।
बुधवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार वनस्थली में 9.4,
अलवर में 9.2,
सीकर में 8.3,
चूरू में 9.5,
नागौर में 8.7,
अंता में 9.3,
सिरोही में 8.8,
करौली में 9.6,
दौसा में 8.8,
लूणकरणसर में 9.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
