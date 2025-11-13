Today Weather: शीतलहर से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, 10 डिग्री से कम हुआ तापमान

मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि कई जिलों में अब ठंड का असर तेज हो जाएगा। हालांकि मौसम शुष्क और आसमान साफ़ ही रहेगा। साथ ही 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की संभावना भी जताई है। जिसमें झुंझुनूं और सीकर जिला शामिल है। ऐसे में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अब रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी।