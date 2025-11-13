Patrika LogoSwitch to English

Today Weather: शीतलहर से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, 10 डिग्री से कम हुआ तापमान

Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर का असर बढ़ने लगा है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सीकर और झुंझुनूं में 15 नवंबर तक शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 13, 2025

ठंड की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

IMD Cold Wave Alert: राजस्थान में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है, जिससे रात के पारे में गिरावट हो रही है। धीरे-धीरे ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम केन्द्र ने भी 15 नवंबर तक सीकर-झुंझुनूं में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

अगले 3 दिन का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि कई जिलों में अब ठंड का असर तेज हो जाएगा। हालांकि मौसम शुष्क और आसमान साफ़ ही रहेगा। साथ ही 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की संभावना भी जताई है। जिसमें झुंझुनूं और सीकर जिला शामिल है। ऐसे में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अब रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी।

यहां 10 डिग्री से कम रहा तापमान

बुधवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार वनस्थली में 9.4,
अलवर में 9.2,
सीकर में 8.3,
चूरू में 9.5,
नागौर में 8.7,
अंता में 9.3,
सिरोही में 8.8,
करौली में 9.6,
दौसा में 8.8,
लूणकरणसर में 9.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

Updated on:

13 Nov 2025 07:41 am

Published on:

13 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Today Weather: शीतलहर से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप, राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, 10 डिग्री से कम हुआ तापमान

