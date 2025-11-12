Weather Forecast: अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, राजस्थान के इन जिलों में 12-13-14-15 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी

IMD Cold Wave Yellow Alert: मौसम शुष्क होने के साथ ही नवंबर महीने में सर्दी बढ़ने लगी है। नमी के कारण दिन भर मौसम सर्द रहने से जनजीवन बाधित हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के दौरान जयपुर, अजमेर संभाग सहित आस-पास के क्षेत्र में शीतलहर चलेगी। वहीं आज के लिए टोंक और सीकर जिले में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है साथ ही सीकर में ये येलो अलर्ट अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। वहीं आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना भी है।