Weather Alert: 14 जिलों में रात 10 बजे से पहले बारिश का बड़ा अलर्ट, जानिए कब एक्टिव होगा मानसून का दूसरा चरण

सीकर में शनिवार सुबह से बारिश के बादल छाए। उत्तरपूर्वी हवाएं चलने से कई बार मौसम पलटने के आसार बने। दिन के तापमान में करीब एक डिग्री की कमी से आने से तेज गर्मी से कुछ राहत रही। शाम को मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।