9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Weather Alert: 14 जिलों में रात 10 बजे से पहले बारिश का बड़ा अलर्ट, जानिए कब एक्टिव होगा मानसून का दूसरा चरण

Rajasthan Rain Alert: मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने से पहले शेखावाटी अंचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

सीकर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

Rajasthan Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Today: राजस्थान के कई जिलों में शनिवार रात बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, करौली, झुंझुनूं, चूरू, सीकर और नागौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan Rain Yellow Alert: बारिश का अलर्ट

विभाग के अनुसार 10 बजे से पहले इन जिलों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के दौरान पेड़ों की शरण लेने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग भी निकाल देने चाहिए।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: 60 मिनट में बदल सकता है मौसम, मेघगर्जन-आकाशीय बिजली-बारिश और तेज हवा का बड़ा अलर्ट जारी
जयपुर
rain alert

वहीं मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने से पहले शेखावाटी अंचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान उत्तरपूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं-कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

यह वीडियो भी देखें

सीकर में शनिवार सुबह से बारिश के बादल छाए। उत्तरपूर्वी हवाएं चलने से कई बार मौसम पलटने के आसार बने। दिन के तापमान में करीब एक डिग्री की कमी से आने से तेज गर्मी से कुछ राहत रही। शाम को मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur: चमोली में 3 दिनों तक फंसे रहे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, सुरक्षित निकालने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Weather Alert: 14 जिलों में रात 10 बजे से पहले बारिश का बड़ा अलर्ट, जानिए कब एक्टिव होगा मानसून का दूसरा चरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.