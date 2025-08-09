Weather Alert: 14 जिलों में रात 10 बजे से पहले बारिश का बड़ा अलर्ट, जानिए कब एक्टिव होगा मानसून का दूसरा चरण

Rajasthan Weather Today: राजस्थान के कई जिलों में शनिवार रात बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, करौली, झुंझुनूं, चूरू, सीकर और नागौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार 10 बजे से पहले इन जिलों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के दौरान पेड़ों की शरण लेने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग भी निकाल देने चाहिए।
वहीं मानसून के दूसरे चरण के सक्रिय होने से पहले शेखावाटी अंचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान उत्तरपूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं-कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
सीकर में शनिवार सुबह से बारिश के बादल छाए। उत्तरपूर्वी हवाएं चलने से कई बार मौसम पलटने के आसार बने। दिन के तापमान में करीब एक डिग्री की कमी से आने से तेज गर्मी से कुछ राहत रही। शाम को मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।