जयपुर की युवती के साथ हैवानियत: पहले अश्लील फोटो व वीडियो बनाया, फिर किया बलात्कार

सीकर। जयपुर की रहने वाली एक 19 साल की युवती से को झांसे में लेकर और उससे दोस्ती कर उसके अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए। आरोपी ने वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
पीड़िता ने पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़की ने एफआइआर में बताया कि वह मूल रूप से जयपुर की रहने वाली है। वर्तमान में सीकर जिले में रह रही है। सीकर के एक लड़के ने जान-पहचान बढ़ाई।
आरोपी लड़के ने जून 2025 में उससे भावनात्मक नजदीकियां बढ़ाई और उससे फोन पर बातें करने लगा। आरोपी ने बातचीत करने के बहाने युवती की अश्लील फोटो व वीडियो ले ली।
आरोपी ने फोटो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता इसका विरोध करती तो आरोपी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देने लगता था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
