ACB Action: कनिष्ठ अभियंता 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, मीटर लगाने के एवज में मांगी थी घूस

जांच के दौरान आरोपी कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को परिवादी से 2500 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।