Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

ACB Action: कनिष्ठ अभियंता 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, मीटर लगाने के एवज में मांगी थी घूस

एसीबी ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बस्सी (तहसील श्रीमाधोपुर) में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Nov 12, 2025

सीकर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने श्रीमाधोपुर में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बस्सी (तहसील श्रीमाधोपुर) में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अनुसार, अभियंता ने परिवादी से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी की शिकायत पर पुष्टि के बाद एसीबी ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई की।

एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक (प्रथम) राजेश सिंह के सुपरविजन में सीकर इकाई की टीम ने यह कार्रवाई की। टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने किया।

जांच के दौरान आरोपी कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को परिवादी से 2500 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 04:53 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / ACB Action: कनिष्ठ अभियंता 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, मीटर लगाने के एवज में मांगी थी घूस

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: शेखावाटी से गोवर्धन-मथुरा जाने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, बदले रास्ते से चलेगी लालगढ़-प्रयागराज ट्रेन; इन 6 ट्रेनों का भी बदला रूट

Train news
सीकर

पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बहू, अचानक पहुंची सास… गला दबाकर मार दिया, अब मिली ये खौफनाक सजा

सीकर

Weather Forecast: अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, राजस्थान के इन जिलों में 12-13-14-15 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी

सीकर

Bypass Road: राजस्थान में यहां 250 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, 4KM घटेगी दूरी; यह रहेगा रूट

Rajasthan-Four-Lane-Bypass
सीकर

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाटूश्यामजी में हाई अलर्ट, श्रद्धालुओं के लिए नया नियम; इस पर लगी रोक

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.