ACB Action: कनिष्ठ अभियंता 2500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, मीटर लगाने के एवज में मांगी थी घूस

सीकर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने श्रीमाधोपुर में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बस्सी (तहसील श्रीमाधोपुर) में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
एसीबी के अनुसार, अभियंता ने परिवादी से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी की शिकायत पर पुष्टि के बाद एसीबी ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई की।
एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक (प्रथम) राजेश सिंह के सुपरविजन में सीकर इकाई की टीम ने यह कार्रवाई की। टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने किया।
जांच के दौरान आरोपी कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को परिवादी से 2500 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग