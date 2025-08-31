अगले महीने इतने दिन भक्तों से नहीं मिलेंगे खाटू श्याम, क्यों किया जा रहा मंदिर बंद… पढ़ें पूरा आदेश

Kharu Shyam Ji Closed Two Days In September: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा के मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगले महीने यानी सितंबर माह में मंदिर करीब दो दिनों तक बंद रहेगा। अक्सर श्रृंगार के लिए मंदिर को बंद किया जाता है, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही पट खोल दिए जाते हैं। लेकिन इस बार करीब 42 घंटे तक मंदिर बंद रहने वाला है और इस दौरान खाटू श्याम जी भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पत्र जारी किया है, कि क्यों मंदिर ज्यादा समय के लिए बंद किया जा रहा है।