सीकर

अगले महीने इतने दिन भक्तों से नहीं मिलेंगे खाटू श्याम, क्यों किया जा रहा मंदिर बंद… पढ़ें पूरा आदेश

Khatu Shyam Ji Temple News: इसे लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पत्र जारी किया है, कि क्यों मंदिर ज्यादा समय के लिए बंद किया जा रहा है।

सीकर

Jayant Sharma

Aug 31, 2025

khatu shyam ji - patrika

Kharu Shyam Ji Closed Two Days In September: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा के मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगले महीने यानी सितंबर माह में मंदिर करीब दो दिनों तक बंद रहेगा। अक्सर श्रृंगार के लिए मंदिर को बंद किया जाता है, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही पट खोल दिए जाते हैं। लेकिन इस बार करीब 42 घंटे तक मंदिर बंद रहने वाला है और इस दौरान खाटू श्याम जी भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पत्र जारी किया है, कि क्यों मंदिर ज्यादा समय के लिए बंद किया जा रहा है।

पहले जान लें कब तक मंदिर बंद रहेगा

सितंबर महीने की छह तारीख को रात दस बजे से आठ सितंबर के शाम पांच बजे तक के लिए मंदिर को बंद रखा जाएगा। इसे लेकर प्रबंधन ने आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार इस दौरान मंदिर में कोई दर्शन नहीं कर सकेगा, इसे लेकर भक्तों से भी सहयोग की अपील की गई है। हर दिन खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त देश भर से आते हैं। ग्यारस और अन्य विशेष आयोजन में यह संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है।

इस कारण ज्यादा दिन बंद किया जा रहा है मंदिर

दरअसल इस बार सात सितंबर को पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण लगने वाला है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन छह सितंबर की रात दस बजे ही मंदिर बंद कर देगा। सात सितंबर को मंदिर में कोई विशेष पूजा-पाठ , आरती या हवन नहीं किया जाएगा। ग्रहण के के नियमों को लागू करते हुए मंदिर को भी पूरी तरह से शुद्ध रखा जाएगा। उसके बाद आठ सितंबर को सवेरे मंदिर में स्नान, के बाद श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और शाम को मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।

खास है ये चंद्र ग्रहण, भारत में दिखेगा, राशियों पर डालेगा असर

उधर ज्योतिषाचार्यों की मानें तो सात सितंबर को आने वाला चंद्र ग्रहण भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह राशियों पर भी असर डालेगा। ऐसे में लोगों से ग्रहण के शुभ-अशुभ फलों के लिए उपाय करने की भी सलाह ज्योतिषाचार्य देते हैं। यह सलाह हर राशि के अनुसार अलग-अलग होती है।

